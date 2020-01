Fotografare luoghi abbandonati per dare loro una nuova vita. È questo il progetto no profit I tre obsoleti di Daniel Santucci e Davide Pardini, nato per valorizzare e portare alla luce la storia di posti dimenticati. Sul blog, dove i due raccontano e raccolgono i loro scatti, è finita anche la chiesa della Madonna di Refubbri, sulla sponda dell’omonimo torrente in località Guzzano a Bagni di Lucca.

Un luogo che risale al 1601, come viene riportato inciso su un lato della facciata ed era frequentato da importantissimi poeti inglesi dell’800 come Elizabeth Barret Browning. Oggi, come denunciano Daniel e Davide sul loro blog questa chiesa nonostante la sua grande importanza storica è stata lasciata nel più completo abbandono, in preda a rovi ed erbacce che hanno trasformato la struttura in una giungla tra pareti trasformando la chiesa in un luogo spettrale.

“Col nostro progetto vorremo dare a questa chiesa un pochino di visibilità in più, in modo che chi di dovere se ne possa occupare – spiegano i due fotoreporter – Certi gioielli non possono morire nell’indifferenza“.