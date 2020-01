Coreglia, distrutta una pensilina dell’autobus

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per la comunità di Coreglia Antelminelli. Nella notte di Capodanno infatti, alcuni vandali si sono accaniti contro una pensilina della fermata dell’autobus, distruggendone una parete in plexiglas. Il fatto è stato denunciato dal parroco di Coreglia don Nando Ottaviani.

“Mi dispiace che anche a Coreglia ad alcuni manchi il senso civico – scrive il prete sul suo profilo Facebook -. Il rispetto delle cose e degli ambienti. Questo la mattina del primo giorno dell’anno. Si inizia bene direi”.