In Garfagnana la Befana arriva sugli sci

Montagna, sci e tradizioni. Stappato lo spumante per l’arrivo del 2020, adesso si aspetta l’arrivo della Befana, che rappresenta una tradizione secolare sulla montagna toscana, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Tante le occasioni per incontrare sulle piste (e non) l’amata vecchietta, che consegnerà dolci ai bambini, accompagnata da musica e canti.

Anche in Garfagnana è molto sentita la tradizione delle Befanate, canti tradizionali di questua collegati al ciclo annuale della vegetazione. Si eseguono in molti paesi della Valle alla vigilia dell’Epifania, a partire dell’imbrunire fino a notte fonda.

La sera del 5 gennaio il gruppo dei Befani, ovvero dei cantori, si riunisce in un luogo stabilito per effettuare il giro per il paese. Guidata da uno strumento, la Befana, da sola o con il Befanotto (il suo consorte), si reca davanti alla porta di ciascuna casa accompagnata dai cantori. A differenza di altri luoghi la Befana è qui interpretata da un uomo travestito da donna.

Al Casone di Profecchia la Befana arriva sulle piste da sci la sera del 5 gennaio. A Castelnuovo di Garfagnana scenderà dal campanile dalle 15,30, mentre alla stazione Fs Poggio (Camporgiano) arriva in treno dalle 16 (turismogarfagnana.org).

Il lungo week end che concluderà le feste offre numerose opportunità a chi vuole trascorrerlo sugli sci. In Garfagnana è in funzione il campo scuola al Casone di Profecchia.