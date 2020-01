E’ lutto nell’intera comunità barghigiana per la scomparsa di don Silvio Baldisseri, 85 anni, originario di Camporgiano e ordinato sacerdote a Barga nel 1956.

Don Silvio, che era stato nominato canonico del Duomo, è deceduto all’alba di questa mattina (6 gennaio) all’ospedale San Francesco di Barga, dove si trovava ricoverato da qualche settimana.

Foto 2 di 2



La notizia della scomparsa del sacerdote, fratello del cardinale Lorenzo, si è presto diffusa in tutto il comune di Barga e nella Garfagnana, provocando sincero dolore nei tanti parrocchiani delle comunità dove don Silvio aveva prestato servizio.

Fino a due anni fa era stato cappellano dell’ospedale, stando vicino ai pazienti e ai loro familiari.

La sua ordinazione a sacerdote risale al 22 settembre del 1956 e dopo aver prestato servizio in provincia di Pisa è tornato nella sua terra d’origine, prima come cappellano del duomo di Barga poi come parroco di Renaio.

Era stato poi sacerdote a Loppia fino al 1972 e poi, fino al 1994, a Sant’Ermete di Pisa per poi svolgere servizio come parroco di Fornaci di Barga.