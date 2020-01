Nuovo ponte sul Serchio a Borgo, ok bipartisan al piano strutturale

E’ stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Borgo a Mozzano il piano strutturale intercomunale, un nuovo strumento condiviso con i comuni della Valle che tra le altre cose rende possibile, come previsione, la realizzazione di un nuovo ponte sul Serchio fra Borgo e Socciglia.

Il documento ha incassato l’apprezzamento anche da parte dell’opposizione e in particolare da Orgoglio Comune. “Riteniamo – spiega il gruppo – che un altro ponte sul Serchio per il territorio comunale sarebbe più che utile, visto che c’è solo il Ponte Pari ma, che ormai sarà un collegamento con il deserto. In Socciglia non c’è più l’area industriale e non sarà il ponte a farla rinascere”.

“Chiediamo – prosegue il gruppo di opposizione Orgoglio Comune – cosa ha fatto in 5 anni questa amministrazione per aiutare le attività presenti ed ad incentivare le altre a venire su Borgo. E quali saranno le strategie che vorrà mettere in campo nei prossimi anni. Ricordiamo inoltre che la Pc converting e Imball center se ne sono andati dal comune nel totale silenzio dell’amministrazione. Per governare bene ci vuole una visione: ora la visione è ancora più chiara per tutti i cittadini Ringraziamo in particolare il dottor Massimo Vergamini per aver guidato un proficuo lavoro di squadra”.