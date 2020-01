Alla chiesa di Fiano una messa in ricordo di Lando Baldassari

Una giornata per ricordare una figura storica del Comune di Pescaglia. Martedì (28 gennaio), alle 18 alla chiesa parrocchiale di Fiano, si celebrerà una messa in ricordo del defunto Cavaliere di Gran Croce Lando Baldassari, sindaco per svariati anni di Pescaglia.

Le comunità di Fiano e Loppeglia vogliono pregare per lui in quanto la sua figura è stata davvero importante per la crescita dei due paesi. Lando Baldassari per tutta la sua carriera politica è sempre stato attento e vicino ai suoi cittadini per questo la sua scomparsa li ha lasciato davvero tutti molto dispiaciuti.

Le comunità di Fiano e Loppeglia invitano tutti i concittadini di Pescaglia a partecipare a questa messa.