Non solo concerti per il Barga Jazz Club

L’associazione culturale Barga Jazz Club chiude il mese di gennaio con un favoloso concerto jazz, che vedrà, dalle 21,30 di venerdì (31 gennaio), sul palco di via del Pretorio il Gorgone Pierotti Cidale Trio.

Trio costituito dal pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta già collaborazioni e incisioni discografiche con star internazionali del jazz (Scott Hamilton, Dave Schnitter, Grant Stewart, Emanuele Cisi e molti altri) supportato alla batteria da Matteo Cidale.

A completare il trio ci sarà il contrabbassista romano Francesco Pierotti, tra i più richiesti contrabbassisti nella scena nazionale.

Descrivere la loro musica è piuttosto semplice perché affonda le proprie radici nella più pura tradizione che lascia presagire un forte richiamo al jazz mainstream modellato, alterato, interpretato dalla ricerca timbrica e dal gioco dinamico dello stile stesso, ma nello stesso tempo attuale perché esiste e vive nel presente tenendo conto di tutto ciò che accade artisticamente oggi, filtrato attraverso le esperienze dei tre.

Travolgente e brioso il repertorio sia originali di Daniele Gorgone sia standards riletti in modo personalizzato dal trio.

Febbraio, invece, partirà con il Vinyl Buffet. Sabato, infatti, dalle 22, un’ottima occasione per tutti i soci per ascoltare e far ascoltare la musica a cui tengono. Un vecchio disco a casa da far sentire a tutti? Qualcosa da dire con la musica? I soci sono invitati a portare il loro vinile e ad accomodarsi in consolle o affidarsi allo staff.

Entrambe le serate sono rivolte ai soci Acsi.

Ma l’associazione culturale Barga Jazz Club, non è soltanto musica dal vivo ed invita i soci ad iscriversi al ciclo di incontri: Parliamo di Videoediting con e a cura di Alessandro Banchieri, laureato in Architettura all’Università degli Studi di Firenze ed appassionato di editing video e grafica oltre che di musica. Negli anni ha coltivato la passione per l’editing partendo inizialmente dalla modellazione 3d per poi scoprire il mondo dell’animazione video negli ultimi anni.

Durante queste serate, che avranno la caratteristica di essere momenti di incontro e discussione più che un vero e proprio corso, condividerà con chi lo vorrà le informazioni e le esperienze da lui maturate negli anni e darà qualche consiglio per districarsi nel complicato ma bellissimo mondo dell’editing video.

Il primo incontro (8 febbraio 14-17) è intitolato Motion Graphics (formati audio e video, animazione video e uso dei keyframe, tecniche di Motion Graphics, come gestire una composizione). Si passerà poi al secondo incontro (15 febbraio 14-17) dal titolo Analisi e tecniche video (Analisi del video per capirne i segreti e le tecniche utilizzate, tecniche video e Workflow, spiegazione del video Bjc Coming Out, spiegazione del video Bjc Promo), infine il terzo incontro (22 febbraio 14-17): Montaggio video (esercitazione sulle tecniche spiegate, prova pratica di montaggio video).

Gli incontri sono indirizzati soprattutto a chi è alle prime armi e avranno una durata di circa 2-3 ore.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a segreteria@bargajazzclub.com o a 340.1089900 (Alessandro).