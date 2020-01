Sviluppo del territorio, a Pescaglia nasce l’associazione Alce

Nasce a Pescaglia l’associazione Alce (Ambiente, lavoro, cultura, economia).

L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e si propone di contribuire all’ulteriore rilancio culturale, ambientale, sociale, economico del territorio del Comune di Pescaglia, favorendo la partecipazione dei cittadini, promuovendo manifestazioni teatrali e musicali, proiezioni di filmati, convegni, presentazioni di libri e di ogni altro lavoro, attività di informazione, insomma, che abbiano lo scopo di valorizzare e diffondere la cultura del territorio pescaglino, collaborando con le altre associazioni della zona ed, in primis, con l’amministrazione comunale. Alce si rivede nei principi originari della Costituzione Italiana.

Per illustrare meglio statuto, obiettivi e progetti, l’associazione ha convocato un incontro con la cittadinanza, che, per permettere a quanti più interessati di partecipare, si terrà in contemporanea in due sedi diverse venerdì (31 gennaio): al teatrino di Trebbio a Convalle di Pescaglia e alle ex scuole elementari di Torre in località La Maddalena.