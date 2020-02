Ancora frane sul territorio sul territorio della Garfagnana.

A causa di uno smottamento accaduto stanotte sulla strada provinciale numero 13 di Valdarni a Isola Santa, la strada è chiusa al transito nel tratto Isola Santa – Castelnuovo. La frana ha colpito la via tra Castelnuovo Garfagnana e Careggine, all’altezza della confluenza del torrente Cella con il torrente Turrite Secca, dove transita anche la galleria idroelettrica che dalla diga di Isola Santa alimenta la centrale di Turrite.

di 17 Galleria fotografica Frana sulla strada Provinciale di Valdarni









I tecnici di Enel Green Power – che hanno collaborato con la Prefettura di Lucca, le istituzioni regionali e locali, la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine – sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno effettuato le necessarie operazioni di messa in sicurezza della condotta interessata dall’evento. Le attività sono state completate. Sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire l’accaduto, le cui cause non sono ancora certe. La carreggiata della strada interessata dalla frana era stata chiusa ieri sera e quindi non vi transitava alcun mezzo.

Per la grave questione della frana, è attualmente in corso un incontro tecnico nella sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a Castelnuovo tra i rappresentanti politici e tecnici della Provincia di Lucca del Comune di Castelnuovo, del Comune di Careggine, dell’Enel, della Protezione civile e delle forze dell’ordine. Poco fa si è concluso il sopralluogo in loco, che ha confermato la forte criticità del movimento franoso della notte scorsa. Dell’accaduto sono state subito informate la Prefettura di Lucca e la protezione civile della Regione Toscana.

Sulla strada provinciale di Valdarni, questa mattina è avvenuto anche il sopralluogo del vice sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Chiara Bechelli, accompagnata dal consigliere Niccolò Roni e dal responsabile della protezione civile di Castelnuovo Vincenzo Suffredini.

Isola Santa non è isolata ma è raggiungibile al momento solo percorrendo la sp 13 dalla Versilia. Il bypass, infatti, rappresentanto dalla strada monti-mare a Careggine, è anch’esso chiuso per una caduta massi verificatasi nei giorni scorsi sulla strada comunale.

Le immagini sono impressionanti: “Un disastro – le parole dell’assessore di Careggine Mario Puppa -. Stanotte per cause ancora da accertare si è verificata una terribile frana sulla strada provinciale Valdarni prima di Isola Santa. Provincia, Enel, Comune e tecnici incaricati sono già sul posto per verificare la situazione. Come vedete dalle foto c’è da ‘mettersi le mani tra i capelli’. Anche la strada comunale Careggine – Isola Santa è provvisoriamente chiusa … ma stiamo lavorando per aprirla prima possibile”.

Si raccomanda agli automobilisti di non avvicinarsi alla zona dove la strada provinciale è stata transennata.

Foto di Mario Puppa, della protezione civile di Castelnuovo e della Provincia di Lucca