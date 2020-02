Giannoni: “Frana sulla strada per Arni, daremo nostro contributo”

“Si resta senza parole di fronte al vero e proprio disastro che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato la Garfagnana“. Lo dice il consigliere provinciale di Alternativa civica centrodestra Riccardo Giannoni riferendosi al maxi smottamento tra Castelnuovo e Isola Santa.

“Una frana impressionante quella che ha letteralmente inghiottito 70-80 metri della strada provinciale per Arni interrompendo così il collegamento Versilia/Garfagnana, isolando la frazione di Isola Santa e rendendo impossibile raggiungere Careggine da Castelnuovo”.

“I disagi sono e saranno molti – va avanti -. Nello stringermi agli abitanti di Careggine, i primi danneggiati (anche se non solo loro perché quell’arteria è fondamentale per tutta la Garfagnana), a Mario Puppa ed ai colleghi amministratori che in queste ore sono impegnati al riguardo, do la piena disponibilità, a collaborare e a dare il nostro contributo dai banchi del consiglio provinciale perchè si possa ripristinare il prima possibile questo collegamento e anzi auspico che a breve possiamo essere aggiornati, come consiglieri, sulle ipotesi di intervento e sulle tempistiche delle stesse”.