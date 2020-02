Progetto Comune: “Isi Barga, si facciano i lavori urgenti”

Bene il progetto di adeguamento sismico e manutezione straordinaria dell’Isi di Barga, ma il gruppo consiliare di Progetto Comune chiede che trovino urgente soluzione alcune problematiche contingenti segnalate dagli studenti.

“Tra queste la più urgente – si legge in una nota – riguarda la messa in sicurezza, nella parte vecchia sede centrale dell’ istituto, la quale anche se verrà demolita in futuro, necessita comunque dell’ immediata fruibilità delle scale per permettere agli studenti di recarsi nelle aule in totale sicurezza, ed evitare quindi di dover utilizzare la scala esterna”.

“Un altro intervento assolutamente necessario riguarda invece – vanno avanti – la sede dell’Isi 2: anche per questa sede, la Provincia, ha il dovere di intervenire relativamente al tetto il cui stato è causa di ripetute infiltrazioni d’acqua che riguardano alcune aule che sono ad oggi impraticabili. Si rileva inoltre che, nello stabile un bagno femminile è inutilizzabile da tempo”.

“Un altro intervento, non meno urgente dei precedenti – precisa Progetto Comune – riguarda la palestra utilizzata dalle scuole medie inferiori di Barga, la quale versa ad oggi in un pessimo stato, nonostante vi sia stato un piccolo intervento nei giorni scorsi”.

Il gruppo consiliare Progetto Comune chiede con forza alla Provincia di Lucca ed al sindaco di Barga, “di adoperarsi al fine di poter accelerare i tempi per questi indispensabili interventi, in modo da poter garantire ai ragazzi dei luoghi confortevoli per poter svolgere al meglio le attività didattiche”.