“Anziani meno soli, la comunità risponde”: inaugura progetto a Borgo a Mozzano

Anziani meno soli: la comunità risponde. È questo il progetto del Comune di Borgo a Mozzano a cura dell’assessorato alle politiche sociali con la collaborazione dell’associazione San Giovanni Leonardi.

Un’iniziativa completamente dedicata agli anziani, in cui verranno proposte diverse attività: corsi idi informatica, animazione musicale, laboratorio teatrale, laboratorio dei ricordi, confronto tre generazioni, lezioni di ginnastica dolce ne gite ricreative e culturali.

Verrà offerto un sostegno nel disbrigo di pratiche amministrative, informazioni in merito ai diritti, alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi. L’inaugurazione del progetto è fissata per mercoledì (26 febbraio) alle 15 alla biblioteca di Diecimo. Per gli over 65 residenti nel Comune di Borgo a Mozzano la partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni: ufficio sociale (0583.820426) o romei@borgoamozzano.lucca.it.