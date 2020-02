Cittadella dello sport a Castelnuovo, 720mila euro per i lavori

Cittadella dello sport a Castelnuovo, arrivano i fondi della presidenza del consiglio dei ministri.

Il finanziamento è stato concesso in data 19 dicembre dal Comune di Castelnuovo Garfagnana sul progetto presentato nell’ambito del bando Sport e periferie del 2018

Il finanziamento va a sommarsi al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sul bando Impianti sportivi 2019-2021 di 220mila euro, per un totale complessivo di 720mila euro.

Tanti gli interventi previsti dal bando: la riqualificazione e messa a norma della pista di atletica presso lo stadio Nardini per un utilizzo agonistico giovanile; la realizzazione di una quarta corsia nella piscina comunale coperta; la ristrutturazione e messa a norma degli spogliatoi e dei servizi igienici del palazzetto dello sport, con abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione gruppo batterie e la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento.

Previsto, inoltre, l’ampliamento del parcheggio in piazza Dronero con spostamento del campetto polivalente in sintetico nel parco Danilo Boschi e realizzazione di una nuova recinzione; la realizzazione di una veranda vetrata nello spazio pavimentato antistante gli spogliatoi del tennis club ad uso club-house e come punto di attesa per genitori, bambini ed atleti partecipanti alle attività della scuola tennis e del campo polivalente.

La progettazione dell’intervento è stata predisposta dall’Ufficio tecnico comunale – Settore lavori pubblici, geometra Vincenzo Suffredini e geometra Aldo Boggi.