San Romano, Mariani: “Manutenzione viabilità, un grazie alla Provincia”

“Voglio ringraziare l’amministrazione provinciale per la messa in opera del programma di manutenzione della nostra viabilità”. Sono queste le parole del sindaco di San Romano in Garfagnana, l’onorevole Raffaella Mariani.

“Devo esprimere il mio apprezzamento – prosegue – e quello della nostra comunità al presidente, al consigliere Carrari, ai responsabili dell’ufficio tecnico-strade e ai cantonieri per la pulizia e la cura di pertinenze, zanelle e caditoie delle strade provinciali della Garfagnana come non vedevamo da molto tempo. La cura straordinaria dei bordi stradali non riguarda soltanto l’impatto immediato e rilevante prodotto dalla pulizia, ma anche e soprattutto l’efficienza della regimazione delle acque superficiali che diventano molto dannose quando non sono regolate, fino a provocare dissesti e rischi gravi per la sicurezza stradale”.

“Pertanto – conclude -, risultano molto opportuni gli stanziamenti annunciati in questi giorni dal ministro dei lavori pubblici, Paola De Micheli, messi a disposizione delle province e città metropolitane che ne faranno richiesta per il quinquennio 2020-2024 e rivolti a programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane. Dare continuità agli investimenti nella manutenzione è un ottima politica di prevenzione”.