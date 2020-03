Domenica la prima edizione del “Trekking in Rosa”

Appuntamento tra sport e solidarietà domenica (8 marzo). È in programma infatti la prima edizione del Trekking in Rosa nella montagna del Ciocco, iniziativa benefica promossa dal Ciocco e volta alla diffusione di una cultura del rispetto di genere. Una giornata per le donne, un’escursione nel verde alla scoperta degli angoli nascosti della tenuta adatta a grandi e piccini.

Il ritrovo è alle 10 alla Locanda Alla Posta, nella tenuta del Ciocco, per un trekking di due ore che si concluderà con un brindisi al punto di partenza guidato da Danilo Musetti di Apians (adesioni possibili anche sul posto). Al termine, chi vorrà potrà fermarsi al tradizionale brunch della Locanda, che per l’occasione si tingerà di rosa con un menù preparato ad hoc.

La quota d’iscrizione, a offerta libera, sarà devoluta all’associazione Non ti scordar di te che ha come obiettivo principale quello di aiutare le donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti e soprusi, offrendo loro un punto di riferimento, assistenza legale e sostegno psicologico, unitamente alla sensibilizzazione di tutta la cittadinanza su una tematica tanto delicata. L’associazione, formalizzatasi nel 2015, è presente in Valle del Serchio con ben due sportelli d’ascolto e una reperibilità telefonica h24.

“Tutto nasce dal progetto ‘Vanessa siamo noi’ promosso in seguito alla drammatica vicenda avvenuta il 7 dicembre 2009 quando Vanessa, una ragazza di 20 anni di Gallicano, fu brutalmente uccisa” spiega la presidente Maria Stella Adami. “L’interesse nei confronti dell’iniziativa è stato fin da subito elevato. Segnale positivo di una sensibilizzazione in atto” afferma, in rappresentanza del Ciocco, Marta Stefani Marcucci.

L’evento vede il patrocinio della Commissione pari opportunità e del Comune di Barga e la sponsorship di Apians.

Per informazioni: 0583 719730, events@ciocco.it, WhatsApp: 368 8041512