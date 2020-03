A Gallicano arriva il poliambulatorio pediatrico

Arriva anche a Gallicano il poliambulatorio specialistico dell’età pediatrica della dottoressa Alessia Bertocchini. Baby Doctor Valley, così si chiama, aprirà lunedì (9 marzo), in via Fondovalle, a Gallicano. Qui i cittadini non troveranno solo un team di esperti e di specialisti, ma avranno anche la possibilità di conoscere le proprietà benefiche della Clinica del sale, che porta il potere antinfiammatorio del mare tra le montagne della Garfagnana.

Proprio per questo motivo l’inaugurazione della Clinica all’inizio di marzo non è da leggersi come scelta casuale: il centro, infatti, si presenta come un valido alleato per contrastare le allergie, molto frequenti con l’inizio della primavera.

La Clinica del sale è un vero e proprio dispositivo medico certificato, basato sulla capacità antibatterica dell’haloterapia. Attiva a Lucca da circa sei mesi, la Clinica ha accolto oltre 600 pazienti con ottimi risultati per la prevenzione delle problematiche delle vie respiratorie e per la cura delle patologie dermatologiche.

Baby doctor valley. Nel poliambulatorio specialistico Baby Doctor Valley i piccoli pazienti troveranno un ambiente moderno e colorato, realizzato seguendo le linee guida della cromoterapia. Sfruttando il potere dei colori, infatti, i bambini potranno rilassarsi con le stanze blu e azzurre, oppure giocheranno e si attiveranno negli ambienti tinteggiati di giallo e verde: la cromoterapia, oltre ad essere utilizzata nella Clinica del sale per aumentare il rilascio dello stress, è ormai diventata una prassi negli ospedali pediatrici di ultima generazione, come il nuovo pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Del Ponte a Varese.

A realizzare i murales del poliambulatorio sono stati gli artisti, specializzati in terapia del colore, Chiara Franchi e Lorenzo Bottari dell’Accademia di Belle Arti di Brera, con la supervisione del professore Alessandro Romanini.

Nel poliambulatorio Baby Doctor Valley sarà presente la dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, ecografie pediatriche e haloterapista (lunedì tutto il giorno, mercoledì e/o venerdì mattina), la dottoressa Barbara Bernocchi, fisiatra (il terzo giovedì del mese), la dottoressa Susanna Passetti, otorinolaringoiatra (su appuntamento), la dottoressa Valeria Bertani, odontoiatra pediatrica (sabato mattina), la dottoressa Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta (mercoledì tutto il giorno), la dottoressa Rebecca Pagani, logopedista (martedì e/o giovedì pomeriggio), la dottoressa Federica Paoletti, neuropsicomotricista (mar e/o giovedì pomeriggio) e Alessandro Trigetti, naturopata (venerdì pomeriggio). Completano il team le infermiere Rossella Cardosi, responsabile del poliambulatorio, Elisa Zigurella e Elisa Biagini.

La clinica del sale. Si tratta di una vera e propria “grotta”, rivestita di salgemma, dove un aerosol nebulizza soluzione salina. La struttura, identica a quella presente nell’ambulatorio Baby Doctor Lucca di San Marco, è un dispositivo medico certificato che sfrutta le proprietà antinfiammatorie dell’ambiente marino utilizzando un sale speciale, preparato appositamente per lo scopo.

Una seduta di 30 minuti, infatti, equivale a 3 giorni di mare. La Clinica del sale è adatta per tutta la famiglia e per tutte le età, bambini, adulti e anziani, atleti e appassionati di attività sportive. I benefici dell’haloterapia, questo il termine tecnico, sono utili per prevenire e contribuire a risolvere patologie delle vie respiratorie, come faringiti, tonsilliti, otiti, asma e allergie o semplici raffreddori e può essere associata alla terapia medica tradizionale. I trattamenti della clinica del sale, inoltre, agiscono positivamente sulla pelle in caso di dermatiti e psoriasi, favoriscono il rilascio dello stress e il rilassamento e combattono le malattie reumatiche.

Anche gli atleti possono trarre giovamento dall’aria salina: inserita all’interno di un programma di allenamento, la terapia migliora la funzione polmonare, eliminando il muco dalle vie respiratorie, producendo un effetto antinfiammatorio e battericida ed eliminando tossine e germi. L’haloterapia, comunque, non può essere utilizzata indiscriminatamente o senza un attento controllo medico: è fortemente sconsigliata, infatti, in caso di ipertensione non trattata e ipertiroidismo scompensato, claustrofobia, epilessia, infarto del miocardio, insufficienza respiratoria o renale, malattie infettive e contagiose delle vie respiratorie in fase acuta e patologia neoplastica. Per questo, quindi, anche la Clinica del sale di Gallicano è inserita all’interno del poliambulatorio, con la sorveglianza continua del personale medico-infermieristico formato e preparato per l’uso del particolare tipo di sale farmaceutico utilizzato all’interno della grotta.

Come funziona. La dottoressa Bertocchini, per potenziare al massimo l’efficacia della Clinica del sale, propone percorsi personalizzati per andare incontro alle necessità e le esigenze dei diversi pazienti, siano essi bambini, adulti o atleti. La stanza è attrezzata con giochi e con una televisione: i bambini, quindi, potranno trascorrere i 30 minuti di seduta in serenità, giocando con il sale proprio come se fosse sabbia. Comunque, se lo desiderano, i piccoli pazienti possono essere accompagnati da un genitore. In tutti i casi, grandi e piccoli, è sufficiente sedersi, respirare e rilassarsi.

Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330.