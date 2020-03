Garfagnana, l’Unione dei Comuni attiva un servizio di consegna a domicilio

Anche l’Unione dei Comuni della Garfagnana si attrezza per far fronte all’emergenza coronavirus e, in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest, ha provveduto all’attivazione di un servizio di consegna a domicilio di alimenti, farmaci e altri beni materiali a cui hanno aderito le associazioni di Protezione Civile della Garfagnana. Il servizio prevede solo il trasporto dei beni materiali di primaria necessità richiesti (alimenti, farmaci) che comunque dovranno essere pagati al fornitore direttamente dalle persone, trattandosi di un’operazione di semplice consegna.

Le persone interessate possono rivolgersi al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana (0583 641308 – coigarfagnana@gmail.com) che provvede a riempire una scheda, la invia al Comune di residenza e alla associazione di riferimento che provvederà a contattarlo direttamente.

Inoltre i singoli comuni avranno la possibilità di segnalare le persone residenti sul proprio territorio che si trovano in situazioni di fragilità. In questo caso i nominativi dovranno essere comunque comunicati al Coi Garfagnana che tiene aggiornato un registro delle attività di ogni singola associazione inserendo il numero dei servizi svolti e tenendo una lista delle persone che necessitano del servizio.