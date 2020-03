L'invito

Andreuccetti, nuovo appello al rispetto delle regole: “State a casa”

Stanziati 5mila euro in più per il commercio locale: la festa dell'azalea nel 2020 non si terrà

"Attaccare il nemico senza essere sconfitti dipende dall'impiego corretto delle forze frontali e di quelle laterali" Sun TzuAmici, bisogna stare a casa, altrimenti vengo io con il megafono a ricordarvelo. Aiuti per il commercio: nuovi 5000 euro derivati dall'Azalea che non si terrà. La cifra complessiva ammonta ora a 25.000 euro.Uniti, come comunità, ne usciremo. Resistere, resistere, resistere 💪❤ Publiée par Patrizio Andreuccetti sur Jeudi 19 mars 2020