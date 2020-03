Gente in giro a Pescaglia, il sindaco sbotta: “Siete degli irresponsabili”

Ancora segnalazioni di persone in giro non per le motivazioni consentite dal decreto. E il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti va su tutte le furie.

“Mi hanno segnalato – dice il primo cittadino – gruppetti di persone a zonzo, addirittura anche con un bimbo piccolo nel passeggino. Con un gruppo di tre ragazzini seduti insieme su un muretto a chiacchierare come nulla fosse. Mi ci sono incavolato io e li ho rimandati a casa di volata. Ma stiamo scherzando?”.

“Ma davvero c’è bisogno dell’esercito nelle strade? – dice ancora il sindaco su Facebook – L’esercito, ieri sera a Bergamo, c’era in strada: un mezzo davanti all’altro per portare fuori città centinaia di bare, perché non c’è più spazio nei cimiteri e nel crematorio. So che c’è tanta gente onesta e responsabile che ha compreso la situazione, però c’è ancora chi sta prendendo alla leggera queste raccomandazioni“.

“Non avete capito nulla – conclude sui social – non siete furbi, non siete ribelli a trasgredire le regole. Siete solo irresponsabili teste di cazzo. Perdonatemi lo sfogo, ma non se ne può più”: