Bagni di Lucca, Michelini: “Nessun contagiato ufficiale, occorre non diffondere il panico”

Coronavirus, al momento, nonostante le voci che girano sul territorio (per tutta la giornata c’è stato un tam tam di un possibile caso a Benabbio), non ci sono ancora positivi al coronavirus in paese. “Ufficialmente – le parole del sindaco Michelini – non ho ricevuto comunicazioni da parte dell’azienda Asl di soggetti positivi o quarantene disposte sul territorio anche se girano notizie, che in mancanza di segnalazioni non posso né confermare né smentire“.

“Occorre mantenere la calma e non diffondere il panico, atteniamoci ai contatti ufficiali attraverso i canali istituzionali che sono i soli che possono dare la certezza dei dati. Sono in contatto stretto con l’Asl e attendo notizie che non possono avvenire in modo diverso da quello previsto”.

“L’Asl servizio prevenzione sta lavorando nel pieno delle sue possibilità e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, noi, istituzioni e popolazione dobbiamo avere fiducia nel loro lavoro ed in quello dei medici in generale da quelli di base a quelli in prima linea negli ospedali unitamente a tutto il resto del personale ospedaliero”.

“Manteniamo il rispetto delle disposizioni, continuiamo a stare in casa ed evitare contatti e assembramenti, stanno mettendo in campo tutte gli accorgimenti e possibilità per poter operare da casa. La protezione civile è attiva e presta assistenza”.

“Mi rivolgo in particolare ad alcuni utenti di Facebook – l’appello del sindaco – rispettate la privacy, le persone colpite già soffrono per sé ed i loro cari, non lanciate offese a chi giornalmente è in prima linea e lavora per la sicurezza di tutti i cittadini. É il momento di dimostrare maturità. Ancora oggi mi giungono notizie di troppa gente in giro, ripeto fino alla noia , evitiamo di uscire se non per casi estremi e indifferibili solo così potremo difenderci”.