Coronavirus, un altro in quarantena a Borgo a Mozzano

Emergenza coronavirus, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti aggiorna i cittadini. Nel territorio comunale c’è un nuovo caso di quarantena, collegato ai due nuovi casi positivi comunicati ieri (20 marzo).

“Come detto ieri abbiamo – le parole del sindaco Andreuccetti – due nuovi casi di positività e oggi è giunta la notizia di un nuovo caso di quarantena collegato a questi due casi. È ancora più importante rispettare le normative: bisogna stare a casa e seguire le regole. Si deve sempre rimanere in prossimità dell’abitazione. Siamo ancora nella fase critica, rispettare le regola è fondamentale. Qua la crescita dei contagi è lenta, per fortuna. Ma dobbiamo seguire le normative. E’ primavera, auspico che per tutti vi sia speranza e voglia di futuro”.