Infermieristica, laurea via web per Michela Alberigi

Nella giornata di venerdì (20 marzo) Michela Alberigi, 22enne di Corsagna, ha discusso la tesi in infermieristica – scuola di medicina, dal titolo Riconoscere per trattare il dolore in ambito evolutivo: una survey conoscitiva, laureandosi con il massimo dei voti (110/110).

La discussione della tesi e proclamazione a dottore in infermieristica è avvenuta per via telematica, con la famiglia connessa via Skype per assistere all’evento alquanto unico.

“Ora più che mai – dicono dalla famiglia – tutti noi abbiamo bisogno del supporto di operatori sanitari, infermieri e medici che ci aiutino a superare questo momento di crisi. La tua laurea rappresenta quella luce di speranza in fondo al tunnel di cui tutti noi siamo alla ricerca. Ti auguriamo il meglio, di essere di aiuto ai più deboli e bisognosi, un modello per tutti e un esempio per la tua famiglia”.