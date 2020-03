Emergenza coronavirus, sospese tutte le attività selvicolturali

Sospese tutte le attività selvicolturali fino al 3 aprile. E’ questa le decisione del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi a seguito dell’emanazione del Dpcm del 22 marzo per far fronte all’emergenza coronavirus. Secondo quanto riportato all’art 1 comma 1 lettera a) il codice Ateco 02 non rientra nell’allegato A del decreto tra le attività produttive consentite.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Dpcm le imprese hanno tempo fino a mercoledì (25 marzo) per completare le attività necessarie alla sospensione compresa la spedizione. Per evitare comportamenti difformi sul territorio, qualora qualcuno ritenesse di rientrare in una delle possibili deroghe previste dal Dpcm, deve prendere contatti con la prefettura così come è stato disposto dal provvedimento. “Anche queste sono misure necessarie per limitare la diffusione del virus e per proteggere i lavoratori del settore – spiega il presidente -. Mettiamo al primo posto la nostra sicurezza, facendo ognuno la propria parte”.