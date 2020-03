Castelnuovo, nuovo caso di Covid-19 ma è un uomo che vive in un’altra provincia

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOUn nuovo contagio su Castelnuovo. Si tratta di una persona residente nel comune ma dimorante da anni in altra provincia. In arrivo 1000 mascherine per coloro che non riescono a reperirle e ne hanno effettiva necessità. Il Sindaco illustra ai cittadini il funzionamento del coordinamento comunale e annuncia, visto il prolungarsi dell’emergenza, alternanza con la Vice Sindaco nei video messaggi quotidiani. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.