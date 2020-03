Borgo a Mozzano, un bando per sostenere le attività commerciali

A Borgo a Mozzano in pieno funzionamento la macchina comunale per il sostegno economico delle persone e delle attività commerciali in difficoltà.

Ad annunciare le misure è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti, che ha elencato le opportunità di sostegno in atto.

“Al Comune di Borgo a Mozzano – ha ricordato – sono stati stanziati 44mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Assieme al vicesindaco Motroni, che è anche assessore al sociale, stiamo predisponendo le modalità. Vogliamo che per i buoni spesa ci sia pochissima burocrazia e criteri chiari. Da domattina comunque ci saranno a disposizione un numero di telefono e un indirizzo email per contattare gli uffici comunali, per dare risposte chiare e immediate. I buoni spesa si potranno poi utilizzare nei negozi del nostro comune”.

Un bando, invece, ci sarà per il sostegno delle attività commerciali. “Stiamo predisponendo – spiega – un bando pronto entro una quindicina di giorni. In questa settimana, a livello di giunta, approveremo intanto la delibera di indirizzo ma ci muoveremo abbastanza velocemente con uno stanziamento iniziale di 25mila euro. Speriamo che poi si possa implementare nel tempo lo stanziamento, specie se il governo permetterà ai Comuni di spendere soldi che ha già. Ci stiamo poi muovendo anche per sostenere le persone che hanno la disponibilità economica per fare la spesa ma non per pagare le bollette, con uno stanziamento a parte”.

Infine un appello ai proprietari dei fondi delle attività commerciali: “Occorre a mio parere riflettere sull’opportunità – dice il sindaco – di sospendere gli affitti o dilazionarli nel tempo. Sarebbe un bel messaggio di vicinanza alle persone in questo particolare momento”.

Le tasse comunali, questo è già stato deciso, invece, sono state rimandate tutte almeno al 31 di maggio.