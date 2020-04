Borgo a Mozzano, un nuovo caso di positività al Covid-19

Nuovo caso di positività al covid-19 nel Comune di Borgo a Mozzano. Si tratterebbe di una persona a cui è stato effettuato il tampone perché era entrata in contatto con un altro residente a sua volta contagiato. La persona, attualmente in quarantena, sarebbe in buone condizioni. Tra i contagiati anche una dipendente comunale che perà non è residente e che non raggiunge il proprio posto di lavoro da oltre 20 giorni. Sarebbe invece negativo un tampone effettuato ieri (31 marzo) su un caso sospetto. Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti nel suo ormai consueto videomessaggio.

“Come avrete letto – dice il primo cittadino – si parla di prorogare le restrizioni attuali almeno fino al 13 di aprile. Stringiamo i denti, resisitiamo, diamo prova di essere una grande comunità. Il sacrificio di oggi servirà a salvaguardare quello che saremo domani”.

Un aggiornamento poi per quanto riguarda la raccolta fondi lanciata proprio da Andreuccetti: “Siamo vicinissimi ai 10mila euro che ci eravamo posti come obiettivo. Abbiamo quindi alzato l’asticella a 12mila euro, perché le donazioni sono tante e ringrazio veramente ogni persona che sta dando una mano. A breve sarà disponibile anche un conto corrente su cui sarà possibile fare le offerte. Questi fondi saranno utilizzate per aiutare quelle persone che non riescono a far fronte alle utenze domestiche. Un sostegno importante per la popolazione”.

Il sindaco ha inoltre annunciato che è già possibile richiedere i buoni spesa messi a disposizione grazie ai 44mila euro ricevuti dallo stato. È possibile fare domanda telefonando al numero 0583 820445 o inviando una mail a emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it

Per contribuire alla raccolta fondi clicca qui.