Coronavirus, Fonte Azzurrina dona acqua e uova di Pasqua ai pronto soccorso

Fonte Azzurrina dona acqua e uova di Pasqua al personale dei pronto soccorso della Valle del Serchio.

“Un gesto di affetto e vicinanza verso i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea per tutti noi”, scrive su Facebook Mario Puppa, ex sindaco e attuale assessore di Careggine.

“Speriamo che nell’uovo – conclude – possiate trovare la ‘normalità’ e la ‘quotidianità’ che ora state sacrificando per tutti noi“.