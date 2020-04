Fornaci, annullata la festa del Primo Maggio

Il coronavirus colpisce anche le storiche manifestazioni della Valle del Serchio. A causa dell’emergenza sanitaria è stata annullata anche l’edizione numero 60 della festa del Primo Maggio di Fornaci. L’appuntamento è rimandato al 2021.

“Date le circostanze legate all’attuale epidemia Covid-19 e non avendo ormai più nemmeno il tempo necessario all’allestimento dell’esposizione ed i relativi festeggiamenti – si legge nella nota del comitato -, come avrebbe dovuto essere per il 60esimo anniversario, nostro malgrado ci vediamo costretti ad annullare questa edizione della nostra manifestazione. Con la speranza di ritrovarci tutti insieme il 1° maggio 2021, il comitato Primo Maggio augura a tutti di rimanere in salute”.