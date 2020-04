Da domattina (11 aprile) verrà chiuso al transito il ponte Morandi di Vagli Sotto, la struttura che collega il centro storico alla località Bivio. A comunicarlo è il vicesindaco Mario Puglia che ha annunciato la chiusura del ponte per precauzione dopo il crollo di Aulla.

“Piove sul bagnato – le parole del vicesindaco Mario Puglia – oltre al coronavirus che ha isolato le persone da domani mattina (11 aprile) il ponte Morandi che collega il centro storico di Vagli Sotto alla località Bivio, dopo il crollo del ponte di Aulla, per precauzione non potrà più essere transitato da persone e veicoli fino a che non sarà abbattuto e ricostruito“.

“L’amministrazione comunale – precisa Puglia – chiederà al prefetto il nulla osta per creare una viabilità alternativa di cui ha già mobilitato i fondi necessari e in tempi celeri“.