Quando solidarietà fa rima con Valle del Serchio. Mille azalee di Borgo a Mozzano agli operatori dell’ospedale San Luca di Lucca e della cittadella della salute Campo di Marte. E’ la coloratissima ed apprezzata iniziativa dei Vivai Gigli di Borgo a Mozzano, realizzata in collaborazione con le Misericordie di Lucca e Borgo a Mozzano, che si sono occupate della consegna nelle strutture sanitarie.

In tempi così difficili e nonostante la grave crisi dei consumi ci sono molte ditte capaci di importanti atteggiamenti di solidarietà e di vicinanza. Un grande gesto di generosità è appunto quello compiuto dai Vivai Gigli, una delle maggiori aziende produttrici delle azalee dal marchio inconfondibile de l’azalea del diavolo, che – nell’imminenza della Pasqua – ha inviato a tutto il personale sanitario dell’ospedale San Luca di Lucca e delle strutture del Campo di Marte ben mille piante di azalea. L’obiettivo è fare in modo che ogni operatore sanitario abbia in dono unfiorecontrolapaura da portare a casa e conservare in ricordo di questi giorni complicati e talvolta drammatici.

Foto 3 di 3





L’azienda Asl Toscana nord ovest, in particolare tramite il direttore dell’ospedale Michela Maielli ed il direttore della zona distretto Piana di Lucca Luigi Rossi – ringrazia i Vivai Gigli per il dono ed i volontari dell’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca e della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano per aver agevolato la consegna e la distribuzione di queste splendide piante, che hanno raggiunto tutti i settori ospedalieri e territoriali.

Un grazie speciale per queste bellissime azalee arriva, ad esempio, anche dalla pediatria di Lucca, che ringrazia inoltre il signor Fontanini (Cisl) per la donazione di uova al personale.

Intanto giovedì e venerdì scorsi, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti – sezione territoriale di Lucca, presieduta da Massimo Diodati, ha donato anche all’Oculistica dell’ospedale di Lucca, oltre che a quella dell’ospedale Versilia, vario materiale utile in questo periodo di emergenza, in particolare disinfettante per locali e superfici, gel per mani e guanti. La direzione di presidio, la zona distretto Piana di Lucca ed il reparto di Oculistica di Lucca ringraziano l’associazione per la donazione è per la costante collaborazione e vicinanza.

I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del pronto soccorso del San Luca vogliono ringraziare anche la Andritz Novimpianti Srl di Marlia per le mascherine donate, l’agriturismo Fattoria il Poggio per il goloso cioccolato ed altri ristoranti e bar di Montecarlo per i gustosi pranzi confezionati elegantemente insieme alle tante pizzerie della lucchesia per le prelibatezze offerte e l’associazione Cane San Bernardo e l’Area Market del Turchetto per le due super uova di cioccolato.

Una golosa donazione anche da parte del Mercato del caffè di Lucca, che ha voluto offrire all’ospedale di Lucca un segno tangibile della Pasqua per ricordare che domani (12 aprile) è festa. L’auspicio della titolare Lorena Baldaccini è che tutti i pazienti possano tornare a casa e che i sanitari trovino presto una maggiore tranquillità, quando l’epidemia sarà passata. Con il suo gesto ha voluto contribuire ad aumentare il morale dei sanitari e di quei pazienti che non possono ricevere visite. Anche alla titolare di questa attività va il ringraziamento del direttore dell’ospedale Michela Maielli a nome di tutto il personale.

Diciotto metri di pizza sono inoltre arrivate nelle ultime ore da Simone Bechelli della Pizzeria Puppo Appera di Segromigno in Monte. I 45 contenitori preparati dal team di Bechelli sono stati distribuiti a tutto il setting medico, al setting chirurgico, alle malattie infettive, alla rianimazione, alla sub intensiva ed al pronto soccorso del San Luca.

Il gesto è stato molto apprezzato da medici, infermieri e operatori socio sanitari dell’ospedale che, grazie al ristoratore di Segromigno, hanno potuto trascorrere un momento di convivialità in mezzo al grande lavoro per l’emergenza coronavirus.