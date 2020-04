Dal Comune pane fresco alle famiglie di Castiglione nel giorno di Pasqua

Un bel gesto dell’amministrazione comunale di Castiglione Garfagnana per le famiglie del territorio nel giorno di Pasqua.

Grazie al supermercato Fresco Market e alla macelleria e gastronomia di Mauro Tamagnini e C. a Pieve Fosciana il Comune ha distribuito pane fresco con un messaggio di auguri sulla busta.

Un modo per far sentire le persone meno sole in momento di forzata limitazione degli spostamenti.