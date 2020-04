A Gallicano il primo “albergo” covid19 della Valle

Anche la Garfagnana e la Valle del Serchio avranno il loro albergo covid19 e sarà a Gallicano. L’Asl Toscana nord ovest, infatti, ha firmato una convenzione con l’agriturismo Capannella di Gallicano, per ospitare pazienti in isolamento, in quarantena o che abbiano la necessità di trascorrere il periodo di convalescenza in un luogo isolato dopo il ricovero in ospedale.

Altre strutture del genere sono state attivate in altre zone della provincia, tra Lucca e la Versilia. La necessità di individuare questi presidi è conseguente allo specifico provvedimento varato dalla Regione Toscana, per rispondere ad una necessità urgente, con il progredire del contagio da coronavirus.

La struttura di Gallicano, in particolare, è risultata idonea perché consta di 7 mini appartamenti dove possono essere alloggiate fino a 7 persone in isolamento.

Nella struttura gli uffici competenti dell’Asl effettueranno verifiche, ispezioni e controlli regolari sui pazienti per valutare il decorso della convalescenza o controllare le condizioni delle persone messe in quarantena.