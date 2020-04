Una nuova piazzola e una pista per l’elisoccorso. L’ha realizzata grazie al lavoro gratuito di impiegati e amministratori comunali l’amministrazione di Vagli Sotto per risolvere l’isolamento che ha provocato la chiusura totale del ponte sulla Tambura.

Lo afferma l’assessore ed ex sindaco Mario Puglia, spiegando che anche gli impiegati comunali hanno lavorato per Pasqua per rendere possibile la pista.

Foto 3 di 3





“Ringraziamo – ha scritto – la ditta e le maestranze che con operatori di macchine per il movimento terra, in questi giorni festivi sono stati operativi”.

Come è noto nei giorni scorsi la Provincia di Lucca ha deciso di chiudere il ponte perché ritenuto a rischio. Un provvedimento assunto dopo il disastro in provincia di Aulla.