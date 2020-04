Rinviato al 2021 il Palio di San Jacopo a Gallicano

Salta l’edizione 2020 del Palio di San Jacopo a causa dell’emergenza Covid. Lo hanno comunicato la Pro Loco di Gallicano e i rioni Borgo Antico, Bufali e Monticello. Il palio è rinviato al 2021.

“In questo periodo – spiegano – i rioni avrebbero lavorato a pieno ritmo alla realizzazione delle coreografie, nelle sartorie per cucire i costumi e nei capannori per la costruzione dei carri ma oggi, purtroppo, tutto questo non è possibile. Anche se ci fosse un allentamento delle misure restrittive, un evento corale e di grande assembramento come il palio di San Jacopo, che ha bisogno da subito di certezze organizzative, non può essere improvvisato in poche settimnane”.

“La nostra speranza – chiudono – è quella di poter organizzare, appena sarà possibile, una grande festa dove poterci incontrare, abbracciare e dirci: è andato tutto bene!”.