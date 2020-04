Chiusura ponte della Tambura e Vagli Sotto isolata, l’amministrazione è corsa subito ai ripari con i lavori di adeguamento al by-pass. I cittadini ringraziano l’amministrazione per il lavoro svolto.

“I cittadini di Vagli Sotto – si legge nella nota – esprimono profonda gratitudine al comune di Vagli Sotto per i lavori di adeguamento del by-pass con asfalto in modo da rendere il tragitto transitabile ad auto e mezzi di soccorso. Ringraziamo l’amministrazione comunale e le ditte incaricate che in tempi celeri hanno tolto dall’isolamento un’intera frazione, consentendo a tutta la popolazione di ritornare a vivere dopo un periodo di incubo e paura”.

“Apprendiamo con piacere da parte degli organi di stampa – proseguono i cittadini – che la Provincia entro maggio 2021 inizierà i lavori sul ponte Tambura e apprezziamo la presa in carico da parte dell’ente provinciale della strada alternativa per il periodo invernale. Infine dispiace però che il gruppo di minoranza abbia espresso la sua opinione di voler far passare i Vaglisottini non dal by-pass, ma volerli far passare lungo la strada dei marmi che conduce alle cave di marmo creando questo allungo di tempo e chilometri non indifferente”.

“Ricordiamo al gruppo di minoranza – concludono – che a nord della strada dei marmi nei pressi del bivio che porta alle cave di marmo qualora non lo sapessero, la strada nel periodo invernale è tagliata in due dal fiume Tambura, con una portata d’acqua molto intensa, quindi chiediamo alla minoranza come potremmo attraversare il fiume? Questo vorrebbe dire una cosa sola: nuovamente isolati”.