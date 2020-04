Valle del Serchio, nuove mascherine in arrivo a domicilio

Emergenza Covid-19, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti aggiorna i cittadini in merito alla situazione sul territorio. Oggi (18 aprile) non si sono registrati nuovi tamponi positivi. Una giornata particolare, in cui era prevista l’inaugurazione della biennale azalea, manifestazione annullata a causa del virus.

L’azalea come simbolo di speranza e ripartenza, è questo il messaggio che ha voluto dare il primo cittadino insieme ai consiglieri Girelli e Fancelli: “È anche attraverso la valorizzazione della nostra storia, delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti tipici, che ritroveremo la nostra normalità”.

Guai ad abbassare la guardia: “Oggi non abbiamo nuovi casi di positività al Covid – prosegue il sindaco -, un segnale importante ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo ribadirlo ancora una volta con forza: fino al 3 di maggio dobbiamo continuare a rispettare le regole con grande attenzione. Anche dal 3 di maggio in poi servirà grande senso civico. Per ripartire dobbiamo condividere anche le difficoltà economiche: stiamo mettendo in campo ogni soluzione utile per dare una mano alla ripartenza”.

In arrivo nuove mascherine, ma nei Comuni della Valle del Serchio saranno distribuite casa per casa e non in farmacia: “Per vivere al meglio questo periodo bisognerà avere a disposizione più mascherine: la Regione Toscana, a partire dalla prossima settimana, ha deciso di distribuire sul territorio più mascherine per ogni persona. Tra mercoledì e giovedì saremo noi in prima linea, insieme alle associazioni di volontariato e ai comitati paesani, a distribuire nuove mascherine casa per casa“.

“Credo che la nostra sia una comunità forte – conclude Andreuccetti -, anche attraverso i suoi simboli come l’azalea ripartirà alla grande. Però ognuno di noi deve fare il suo. Ringrazio tutti i cittadini per la grande mano che stanno dando a questo periodo”.