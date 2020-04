Bagni di Lucca entra nelle case degli italiani con uno spot Tim

C’è anche Bagni di Lucca nel nuovo spot Tim. Venti secondi in cui la nota azienda di telefonia annuncia la copertura della banda ultralarga in altri 700 piccoli comuni di Italia.

Tra questi, Tim ne ha scelti alcuni, per raccontare l’impegno del brand verso un’Italia bellissima eppure meno conosciuta. Un occhiolino, se vogliamo, anche a incentivare forme di turismo diverse – quelle che ci porterà a sperimentare, con ogni probabilità, la fase di assestamento e ripresa post coronavirus.

E così sulle maggiori reti televisive italiane ha fatto la comparsa anche Bagni di Lucca. La cittadina della Val di Lima è ritratta in un giorno di sole, tra acqua cielo e case antiche. E a ben vedere, tra i muri, fa capolino anche il logo rosso della Tim.

Foto in bianco e nero si susseguono in carosello, percorse da una strisciolina di tricolore che avanza da sinistra verso destra, sulla parte bassa dello schermo, come un titolo di coda velocissimo che in pochi attimi al suo passaggio restituisce brillantezza alle immagini. Un tocco grafico che rimanda intuitivamente alla connessione ultrabroadband, con semplicità ed eleganza.

Connessione a internet più efficiente e un’eccellente visibilità: Bagni di Lucca, a oggi, può proprio ritenersi soddisfatta del servizio.