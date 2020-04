Bagni, la biblioteca comunale ora è consultabile via web

Come è noto a tutti per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, la biblioteca Adolfo Betti di Bagni di Lucca è chiusa al pubblico con la sospensione anche del servizio di prestito dei libri.

Da oggi (23 aprile) però è attivo un nuovo servizio Mlol – Media Library Online – una vera e propria biblioteca digitale che mette a disposizione dell’utenza un’ampia offerta di contenuti digitali, disponibile 24 ore su 24 e accessibile da qualsiasi punto internet. In pratica sono a disposizione dei cittadini 120mila audio, 133mila audiolibri, 129mila ebook, oltre 7mila fra giornali e riviste nazionali ed internazionali e 400 film www.medialibrary.it.

Possono accedere gratuitamente tutte le persone, anche residenti fuori comune o straniere già iscritte alla biblioteca o che lo faranno successivamente, per le quali sarà però necessario chiedere l’attivazione via email dell’account, comunicando i dati a biblioteca@comunebagnidilucca.it oppure cultura@comunebagnidilucca.it. Per qualsiasi necessità sono comunque a disposizione tutti i giorni la dott.ssa Angela Amadei (tel. 3355821084) oppure dal lunedì al venerdì la Sig.ra Sonia Lena (tel. 0583809940).

L’assessore alla cultura Antonio Bianchi ringrazia “la Regione Toscana che ha ulteriormente potenziato la piattaforma e la Provincia di Lucca come istituto di coordinamento della rete bibliotecaria lucchese – afferma -, per aver messo a disposizione di tutti gli iscritti il portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, che offre non solo risorse di consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale”.

“So bene l’importanza che la biblioteca comunale riveste per i cittadini di Bagni di Lucca ma anche per quelli stranieri – ha dichiarato l’assessore – una biblioteca che in un ambiente unico per atmosfera e scenografia, dispone di un patrimonio librario di oltre 30mila volumi, 20mila dei quali facenti parte del fondo I. Greenlees. Nell’attesa della riapertura materiale, invito tutti i cittadini che non l’avessero ancora fatto, ad iscriversi alla nostra biblioteca comunale per poter ricevere le credenziali di accesso e godere delle enormi potenzialità di questo portale che è la prima e più importante piattaforma del prestito digitale in Italia”.