Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, aperto il bando del Gal MontagnAppennino

“Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale“: è uscito il bando da 600mila euro promosso dal Gal MontagnAppennino e rivolto a enti e associazioni

“Il Gal MontagnAppennino – si legge nella nota , pur cosciente delle difficoltà operative derivanti dal contesto determinato dall’emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto opportuno pubblicare il bando Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale rivolto a enti e associazioni con una dotazione di 600mila euro. Il bando si propone come stimolo e opportunità per le comunità locali di nuovi processi di rinascita, proiettati nel post emergenza”.

“Ripartire dal patrimonio culturale – proseguono – significa attivare un prezioso capitale territoriale, connettendo tra loro settori e risorse che potranno generare processi di innovazione e ri-generazione. L’animazione sul bando sarà svolta, nel rispetto delle disposizioni in merito all’emergenza sanitaria Covid-19, attraverso strumenti ‘virtuali’ ed è prevista una presentazione del bando che avremo cura di diffondere su tutti i nostri canali di comunicazione”.

Gli enti e le associazioni intenzionate a partecipare al bando dovranno inviare una mail alla referente di misura Ljuba Tagliasacchi (tagliasacchi.gal@montagnappennino.it) indicando come oggetto Bando 7.6.2 – nome dell’ente o dell’associazione scrivente e nel testo della mail: ente/associazione; nome del referente e del tecnico (se già individuato); oggetto del progetto/idea progettuale (poche righe); recapito telefonico.

Per scaricare il testo del bando sulla pagina dedicata clicca qui.