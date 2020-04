Un ponte in acciaio provvisorio, ecco il progetto per Albiano Magra

Un guado lungo circa 100 metri, seguito da un ponte prefabbricato in acciaio tipo “bailey” di altri 150 metri sorretto da due spalle e due pile provvisorie. Viabilità provvisoria in arrivo per sostituire il ponte di Albiano Magra, crollato prima di Pasqua e percorso anche da tanti abitanti della Garfagnana che si spostano nella provincia spezzina.

Il ponte potrà essere transitato anche dai veicoli pesanti, ad esclusione dei trasporti eccezionali. I lavori inizieranno entro il mese di maggio ed i tempi per l’apertura al traffico del ponte provvisorio sono stimati in 180 giorni, ma i tecnici di Anas, i progettisti e l’impresa esecutrice stanno studiando modalità operative per ridurre i tempi per l’esecuzione dei lavori. Il ponte provvisorio sarà rimosso dopo la creazione del ponte definitivo. La demolizione è inclusa nello stesso progetto.