Borgo a Mozzano verso la fase 2, Andreuccetti: “Servono pazienza e buon senso”

Il Comune di Borgo a Mozzano, come ormai tutta Italia, guarda al futuro.

Nel messaggio domenicale il sindaco Patrizio Andreuccetti guarda apertamente alla fase 2. “Una fase in cui – dice in un video il primo cittadino – bisognerà continuare a seguire alcune norme di sicurezza per il bene di tutti”.

“Ma – spiega – alla tutela della salute possiamo accompagnare la ripresa economica. Anche nel nostro territorio ci sono attività che stanno vivendo la difficoltà e che piano piano devono tornare alla normalità. Ma io credo che ce la faremo perché la nostra gente ha voglia, passione e capacità di adattamento”.

“Servirà – conclude Andreuccetti – pazienza e buon senso e grande capacità di resistenza, così la nostra comunità, tutta insieme, potrà guardare al futuro con speranza”.