Prove di ripartenza anche per i ristoranti di montagna

Anche in montagna si prova a ripartire. È il caso del ristorante Il Canapale a Vallico Sopra nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali da venerdì scorso (24 aprile) il ristorante-pizzeria ha alzato la saracinesca del locale ed ha ripreso a lavorare. Come? Con il servizio a domicilio, che da subito ha raccolto molti consensi.

Dice uno dei titolari: “Siamo una cooperativa che gestisce il ristorante da oltre 25 anni. Come tutti ci siamo trovati costretti a chiudere per la nota vicenda, ma non ci siamo persi d’animo, appena è stato possibile ci siamo organizzati per la vendita da asporto e a domicilio”.

“La nostra è chiaramente una scommessa – prosegue – La zona che possiamo servire ha un bacino di utenza molto ridotto, ma abbiamo voluto ugualmente dare un segnale di positività ai nostri concittadini. Insomma noi ci siamo, siamo pronti per una sospirata ripartenza verso la normalità. Il primo fine settimana possiamo definirlo positivo, la risposta e il sorriso che i clienti ci hanno riservato al momento della consegna dei nostri piatti ci hanno ripagato dei sacrifici che stiamo facendo. Proviamo a ripartire, insieme ce la faremo”.