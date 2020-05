Castelnuovo, una corona d’alloro per i caduti sul lavoro

Una cerimonia in solitaria ma in diretta Facebook quella che ha visto protagonista il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi questa mattina al monumento dei caduti sul lavoro di piazza della Repubblica.

Il primo cittadino ha deposto una corona d’alloro e, dopo un minuto di silenzio, ha parlato del significato della ricorrenza. Lo ha fatto ringraziando tutti coloro che, durante questa pandemia, hanno continuato a rendere il loro servizio pubblico e rivolgendo un particolare pensiero a chi in questo terribile periodo il lavoro lo ha perso.

Un messaggio comunque di sostegno da parte del Comune a tutte le famiglie del territorio e un appello alla coesione e all’unità per superare le difficoltà come già in passato il territorio ha saputo fare.