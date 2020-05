Borgo a Mozzano, in arrivo 300 euro a 84 attività commerciali

Emergenza coronavirus, anche il comune di Borgo a Mozzano si prepara alla fase 2. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha aggiornato i cittadini sulla situazione sul territorio: anche oggi (2 maggio) non si registrano nuovi tamponi positivi al Covid-19. Lunedì e/o martedì arriveranno 300 euro netti sul conto corrente di 84 attività commerciali. In arrivo anche le nuove mascherine.

“Anche oggi – esordisce il sindaco Andreuccetti -, come per fortuna capita da un po’ di tempo, non abbiamo nuovi casi di positività al Covid nel nostro Comune. Ci sono ancora alcune persone positive, ma in generale la situazione sta progressivamente migliorando. Anche le persone che stavano male adesso stanno molto meglio. Siamo alla vigilia della fase 2, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Da lunedì un po’ di cose cambieranno, ci si potrà spostare di più. Ci si potrà spostare per fare attività motoria non solo all’interno dei confini del nostro comune. Questa è un’anticipazione, aspettiamo la conferma del governo. Le persone però dovranno avere buonsenso, questa seconda fase non va assolutamente sottovalutata. Per settimane, probabilmente mesi, dovremo indossare la mascherina e mantenere le distanze da altre persone”.

“Dobbiamo ricostruire la ripartenza economica passo dopo passo tutti insieme – prosegue il primo cittadino -. Tra lunedì e martedì arriveranno nei conto correnti di 84 attività commerciali 300 euro netti, che fanno parte del bando del comune. Un segnale importante che adesso diventa concreto. Sempre entro martedì sarà ultimata la consegna delle mascherine a tutte le persone, 4 ciascuno che verranno consegnate porta a porta: grazie di cuore ha chi ha collaborato”.

“Sono tante le domande e i dubbi – conclude -, dallo spostamento nelle seconde case alla pesca. Domani (3 maggio) alle 18/18 e 15 farò una diretta sulla pagina Facebook alla vigilia della fase due, così insieme potremo condividere domande e chiarimenti”.