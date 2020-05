Coronavirus, a Castelnuovo i guariti salgono a 23

Coronavirus, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi aggiorna i cittadini in merito alla situazione sul territorio. Oggi (4 maggio) non si registrano nuovi tamponi positivi al Covid, ma c’è un nuovo guarito, il 23esimo. Anche a Castelnuovo è cominciata la fase 2 e sono ripresi i cantieri.

“Non ci sono nuovi casi di coronavirus a Castelnuovo – le parole di Tagliasacchi -, abbiamo un nuovo guarito: in totale sono 23. 13 sono i positivi complessivi, di cui 12 curati a casa e 1 ricoverato. Oggi è cominciata la fase 2: tutti i movimenti sono stati fatti con disciplina. La norma principale resta quella di stare a casa. Oggi sono ripartiti anche i lavori importanti nel nostro territorio, tutto in sicurezza: il cantiere della Rocca, il cantiere dell’area ex Valserchio, il primo lotto dei lavori della strada di Sassi, entro il 15 partiranno i lavori per il sovrappasso alla stazione, nei prossimi giorni partirà anche la riqualificazione delle mura urbane. E poi ancora marciapiedi, messa in sicurezza delle strade, la riqualificazione dell’area dove ora ci sono i pullman della ditta Santini (verrà fatto un parcheggio ndr) e la sistemazione dell’argine del fiume Serchio”.