Oltre 4 milioni per rendere più sicuri ponti e viadotti, soddisfatto Baccelli

Oltre 4 milioni per la manutenzione di ponti e viadotti, lungo la strada regionale 445 della Valle del Serchio. Un investimento straordinario per la sicurezza. “E’ stata finanziata la manutenzione straordinaria del Ponte Chifenti, a Borgo a Mozzano – Bagni di Lucca con 770mila euro; del Ponte di Campia, a Barga con 1.770.000 euro; il Viadotto Carbonile, a Castelnuovo Garfagnana con 220mila euro; il Ponte Piastrella a Camporgiano con 750mila euro, e il Ponte Borgo Sala, a Piazza al Serchio, con 570mila euro. A questi interventi si aggiunge il finanziamento, avvenuto nei mesi scorsi sempre da parte della Regione, della ristrutturazione del ponte sul fiume Edron a Camporgiano con 336mila euro”. E’ quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione territorio e ambiente.

“Un risultato importante frutto dell’ottima collaborazione tra Regione Toscana e Provincia di Lucca che successivamente al crollo del ponte Morandi, a Genova, ha fatto parte della task force degli enti locali, in collaborazione con le Università e gli Ordini degli Ingegneri, per avviare una ricognizione sui ponti posti lungo le strade della Toscana attraverso un monitoraggio e una valutazione del rischio e individuando le priorità di intervento. – continua Baccelli – Per il nostro territorio arriva una prima importante risposta per la messa in sicurezza di alcuni nodi cruciali della viabilità regionale: un segnale forte, concreto e tempestivo per la mobilità delle comunità locali e di tutto il territorio che giunge in un momento di necessaria ripartenza socio economica della nostra provincia e di tutta la Toscana, che va nella giusta direzione di individuare come priorità strategica la messa in sicurezza delle opere stradali strategiche.”