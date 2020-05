Borgo, Andreuccetti: “Non ci si può incontrare in gruppi di amici”

Fase 2 a Borgo a Mozzano, il sindaco Patrizio Andreuccetti si sfoga con i cittadini. Il messaggio è chiaro: “Vedo sui vari social foto di gruppi di amici: non si può, deve essere chiaro. Ci si può vedere tra parenti e fidanzati: amici no”. Il primo cittadino ribadisce la necessità di anticipare l’apertura delle attività commerciali al 18 maggio.

“La parte del cattivo mi viene male – lo sfogo del primo cittadino -, ma non posso rimanere in silenzio. Vedo sui vari social foto di gruppi di amici: non si può, deve essere chiaro. Ci si può vedere tra parenti e fidanzati: amici no. Vorrei che tutti lo capissero. Se poi riparte il contagio e tra un mese siamo di nuovo tutti a casa, dopo lo capiamo una volta per tutte. Lo ribadisco: la ripresa è possibile se tutti rispettiamo le regole. Ci vuole tanto buonsenso. Facciamolo per noi stessi e per gli altri, per le persone a cui vogliamo bene”.

Sulle riaperture anticipate: “Ribadisco la mia posizione. Dal 18 maggio bisogna riaprire tutte le attività commerciali in tutti i territori che avranno dati epidemiologici rassicuranti. Insistere sul 1 giugno in tutta Italia sarebbe un errore che rischia di essere letale per tanti operatori. I presidenti di Regione devono avere autonomia decisionale sulla base della curva dei contagi, che appare ad ora significativamente migliorata e sotto controllo in molte regioni italiane. Ci vogliono tutti i dispositivi e le attenzioni del caso, ma il Paese ha ora bisogno di riprendere fino in fondo il proprio cammino verso la normalità. La strada è lunga ed è solo insieme che possiamo percorrerla al meglio”.

Un’ultima precisazione sulle mascherine: “La mascherina va portata sempre dietro – precisa Andreuccetti -, ovunque si vada fuori da casa. Possiamo non metterla se siamo soli, sia che si cammini sia che si faccia sport, ma come incontriamo qualcuno dobbiamo indossarla. Vedo troppe persone che girano senza. Anche quando si fa sport in solitaria, il consiglio è quello di tenerla abbassata o comunque a portata di mano. Ricordo poi che non si può giocare a calcio tra amici, non si può stare in giardino tra amici, non si può ritrovarci insomma, se non tra parenti e fidanzati. Lo ribadisco: se siamo responsabili oggi torneremo presto ad abbracciarci tutti”.