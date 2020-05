Pescaglia, un fondo da 100mila per sostegno famiglie e attività economiche

Emergenza coronavirus, è di 180 mila euro la cifra che il comune di Pescaglia destinerà al sostegno e al rilancio del territorio. L’amministrazione Bonfanti ha individuato le risorse straordinarie, tutte interamente provenienti dalle casse dell’ente, che saranno utilizzate per interventi rivolti a famiglie, imprese e attività commerciali colpite dalla crisi economica nonché per investimenti in opere pubbliche.

“Per un comune come Pescaglia la cifra di 180 mila euro è particolarmente significativa – commenta il sindaco Andrea Bonfanti -. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente e con responsabilità per reperire le risorse all’interno del nostro bilancio. Grazie alla razionalizzazione delle spese, alla rinegoziazione dei mutui e all’avanzo di cassa abbiamo recuperato una cifra considerevole. La metteremo a disposizione dei cittadini e delle attività economiche che più stanno subendo le conseguenze della crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Abbiamo sempre ribadito di essere al fianco della comunità in questa situazione. Con questo stanziamento, che si aggiunge alle misure attuate coi fondi del Governo e della Regione, come i buoni spesa e i contributi straordinari per l’affitto, lo dimostriamo concretamente”.

“La cifra che metteremo a disposizione per interventi straordinari è il frutto dell’attento lavoro di risanamento dei conti del Comune di Pescaglia che abbiamo avviato nel 2014 – prosegue il primo cittadino -. Un lavoro che assume un significato ancor più rilevante se si considera la drastica riduzione dei trasferimenti statali, che dal 2013 a oggi sono calati di circa 400 mila euro l’anno. La nostra amministrazione comunale non solo ha risanato il bilancio, ma ha anche aumentato i servizi ai cittadini e adesso recupera 180 mila euro per sostenere e rilanciare Pescaglia. Non escludiamo inoltre di riuscire a investire ulteriori risorse qualora il Governo o la Regione ce le mettano a disposizione nelle prossime settimane. Voglio infine ringraziare gli uffici del comune per l’impegno e il fondamentale apporto, anche in questi mesi di emergenza”.

I 180 mila euro di risorse straordinarie saranno così suddivise: 100 mila euro per sgravi fiscali a cittadini e attività produttive, 80 mila euro per opere pubbliche. Le risorse saranno rese disponibili nella variazione di bilancio che l’amministrazione sta predisponendo.

In tema di sostegno, è sempre attiva la raccolta fondi per l’emergenza Covid-19 promossa dal Comune. I cittadini potranno fare una donazione, di qualsiasi importo, che sarà utilizzata per un progetto a sostegno della comunità. Per contribuire è necessario fare un bonifico all’iban IT 23 O 05034 70110 000 0000 20202 intestato a “Comune di Pescaglia emergenza Coronavirus” con causale “Emergenza Coronavirus”.