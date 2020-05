Campagna nazionale con i test sierologici, ‘sorteggiata’ Borgo a Mozzano

Test sierologici, Borgo a Mozzano scelto come comune campione per la campagna a livello nazionale.

La Croce Rossa Italiana, infatti, in accordo con il ministero della salute, sta effettuando test sierologici sul territorio nazionale per verificare l’andamento del Covid. E in Toscana è stato estratto il comune di Borgo a Mozzano ed alcuni cittadini.

“Se venite contattati a tal proposito – dice il sindaco, Patrizio Andreuccetti – non è una bufala ma una precisa richiesta volta alla tutela della nostra salute e di quella della nostra comunità. Il numero di riferimento è lo 06.5510. I test sierologici verranno effettuati alla sede della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Si tratta di una importante azione a cui è giusto e utile aderire. Chiedo ai cittadini la massima collaborazione”.