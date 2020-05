‘Noi compriamo qui’, a Borgo si promuovono gli acquisti nelle attività del Comune

Comprare nel proprio Comune per far ripartire le attività commerciali locali fortemente colpite dal lockdown. Al via l’iniziativa del Comune di Borgo a Mozzano che promuove gli acquisti “sotto casa” in questo difficile momento di ripartenza dopo le chiusure causate dall’emergenza sanitaria.

L’iniziativa #noicompriamoqui – #comuneborgoamozzanocomunebello è promossa dall’amministrazione comunale attiva per aiutare i cittadini e le imprese in difficoltà fin dai primi momenti dell’emergenza, incentivando anche la ripresa del turismo locale.